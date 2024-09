La padrona è ricoverata in ospedale e il suo cane è rimasto confinato dentro l’abitazione

L’ospedale ha ospitato la padrona, lasciando il suo cane da solo in casa. Il pet è stato liberato grazie all’azione tempestiva dei pompieri. L’operazione di soccorso si è svolta a Busto Arsizio (Varese) martedì mattina, quando i pompieri sono stati chiamati per soccorrere un cane chiuso in casa. A partire da lunedì, la padrona era ricoverata in ospedale per un Trattamento Sanitario Obbligatorio (Tso), lasciando il cane in casa con nessuno che potesse assistere l’animale. Incapaci di entrare in casa per salvare il cane, i familiari della padrona hanno deciso di avvisare e richiedere aiuto ai pompieri. Giunti sul posto, i pompieri sono entrati in casa attraverso una finestra utilizzando una scala, hanno preso il cane e l’hanno affidato al fratello della padrona.