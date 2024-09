Joe Bastianich celebra la riapertura a Milano offrendo 500 hamburger in omaggio durante la grande cerimonia d’inaugurazione

Il 24 settembre del 2024, l’artista, celebrità televisiva, giudice di MasterChef, e impresario Joe Bastianich ha annunciato il suo ritorno a Milano con una nuova catena di hamburger chiamata Joe’s American Smashburger. La nuova sede si trova nel cuore di Milano sulla Corso di Porta Romana e segue le sue aperture a Firenze, Roma, e nel Mercato Centrale de Milano.

L’annuncio dell’apertura del nuovo ristorante è stato fatto sui social media, uno dei mezzi di comunicazione preferiti da Bastianich. In uno stile unico ed ironico, Joe ha dato la notizia attraverso un video, annunciando anche l’inaugurazione il 25 settembre alle 12.30. Inoltre, ha reso noto che i primi 500 clienti riceveranno un hamburger gratuito, oltre a gadget esclusivi offerti in collaborazione con Pepsi e il riempimento gratuito delle bevande.

Joe’s American Smashburger si distingue per la sua rilevanza data al “patty” croccante schiacciato su una piastra calda che dona una consistenza irresistibile. Offriranno panini farciti con ingredienti classici come bacon, cheddar, cipolle fritte e salse segrete che danno un tocco unico. Tutto sarà a base di carne di Black Angus american, in omaggio alla cucina tradizionale americana.

Per i fan più sfegatati, c’è anche un concorso social in corso. Chiunque fotografi un annuncio pubblicitario del nuovo ristorante a Milano, condividandolo su Instagram e taggando il profilo ufficiale @joesamericanfactory, avrà la possibilità di vincere un’anteprima del ristorante con Joe Bastianich in un evento riservato a cinque fortunati vincitori.

Joe’s American Smashburger rappresenta l’omaggio di Joe Bastianich alla cultura enogastronomica degli Stati Uniti. Come parte del progetto più vasto di Joe’s American Factory, il suo concept esalta i simboli culinari statunitensi. Bastianich ricrea nella sua cucina, infatti, le specialità da barbecue e le cotture lente, senza dimenticare gli amatissimi hamburger. Questi sono tutti piatti che evocano le regioni più celebri degli USA, come Kansas City, Texas e Tennessee. Se amate le atmosfere internazionali e le specialità culinarie americane, non potete assolutamente perdervi l’evento del 25 settembre, che Bastianich promette sarà un’occasione da non perdere.