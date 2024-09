Intenta di sfondare la coda nel pronto soccorso, attaccando l’addetto alla sicurezza con un paio di forbici

Un giovane di 22 anni ha tentato di evitare la coda al servizio di emergenza, attaccando la guardia di sicurezza con delle forbici. L’incidente è avvenuto lunedì pomeriggio all’ospedale Fatebenefratelli. Il ragazzo insiste a entrare nell’ospedale a ogni costo, e non ha esitato ad impugnare un paio di forbici contro la guardia giurata. Il fatto è avvenuto lunedì mattina al pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano, dove il 22enne ha aggredito il vigilante che cercava di calmarlo e fermarlo. Il suo attacco è iniziato poco dopo le 11, quando il ragazzo è entrato nell’istituzione medica per rimuovere alcuni punti dalla sua ferita al braccio. Ha tentato di superare il triage senza fornire i suoi dati personali, agendo in modo irrequieto. Il personale di sicurezza dell’ospedale ha cercato di fermarlo, ma è stato preso a pugni e calci, e poi ferito al petto con le forbici. Fortunatamente la lama ha causato solo una ferita lieve. Il 22enne, che era stato precedentemente arrestato il 12 settembre, è stato nuovamente detenuto con accuse di resistenza e lesioni a un ufficiale pubblico e indagato per interruzione di un servizio pubblico.