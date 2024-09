Il tour virtuale lungo il Naviglio, da Milano a Inzago, è finanziato dal Pirellone

Il tour virtuale da Milano a Inzago lungo il Naviglio è finanziato dal Pirellone. Il supporto alla Martesana Digital Ecosystem, un progetto di memoria, innovazione e sostenibilità, viene fornito assieme alla Statale, alla Triennale e alla Fondazione Bagatti Valsecchi. L’Ecomuseo ha sviluppato una piattaforma web multilingua con video a 360 gradi e una web app con realtà aumentata, che fornisce un’esperienza coinvolgente e fruibile per le persone con disabilità. Vengono anche offerti podcast sulle peculiarità del territorio e della gastronomia locale e un archivio digitale che mira a mantenere il patrimonio culturale della regione, tutto questo senza alcun impatto ambientale. Il progetto ha ricevuto un finanziamento di 173mila euro su un totale di 6 milioni riservati alla trasformazione digitale nel campo culturale. L’offerta di viaggio coinvolge otto Comuni nelle vicinanze del fiume e racconta anche la storia e le vicende di quanto non è più visibile, come personaggi e mestieri. Tra i luoghi confermati ci sono il Molino Vecchio a Gorgonzola, le ville di Cernusco e Inzago, ma la lista è destinata ad espandersi. Secondo l’assessore regionale Francesca Caruso, “InnovaCultura” dimostra che le due sfere possono coesistere. Questo progetto permette alle istituzioni di migliorare, rendendo il patrimonio più accessibile. L’Ecomuseo, che si posiziona tra le realtà di riferimento del settore, aveva puntato fin dall’inizio sulla “mediateca” realizzata da una società specializzata, coinvolta per l’opportunità che cederà tutti i contenuti.

Il Molino Vecchio, uno dei posti emblematici, è stato reso sicuro nel 2023 e gli ispettori regionali lo hanno visitato dopo l’aggiornamento, esprimendo il loro apprezzamento per il suo fascino e riconoscendone il valore turistico e di valorizzazione del territorio. Tuttavia, non sarà l’unico protagonista. A breve, sarà possibile rivivere le storiche aziende, i barcaioli e le residenze nobiliari attraverso la realtà virtuale: studenti e interessati avranno l’opportunità di fare un salto indietro nel tempo e sperimentare mestieri e attività ormai perduti nel tempo che, così facendo, ritorneranno a esistere. Si spera che questa affascinante attrazione piacerà ai visitatori, passando la selezione.