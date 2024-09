Il padrone di casa si sta spostando, e lei col seize l’opportunità, entrando attraverso la finestra per ottenere un bottino lucroso

Una donna ha sfruttato un momento di trasloco per infiltrarsi in una casa a Buccinasco ed effettuare un furto. Il padrone di casa, in procinto di completare il trasloco, ha scoperto la donna nella sua camera da letto, mentre cercava di portare via denaro e oggetti. La criminale è fuggita attraverso la finestra, che era stata precedentemente forzata per permettere l’accesso. Ha cercato di nascondersi nel giardino condominiale e poi sul tetto di un edificio, ma è stata seguita dalla vittima del furto, che aveva prontamente chiamato il 112. La polizia locale di Buccinasco è intervenuta e ha riuscito ad arrestare la ladra.

Nell’arresto, la polizia ha rinvenuto la refurtiva, del valore di diverse migliaia di euro, oltre al cacciavite utilizzato per forzare la finestra. La donna, con vari precedenti penali, è stata processata lunedì mattina. Il giudice ha deciso per la custodia cautelare a San Vittore.

Il sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti, ha ringraziato la polizia locale per l’azione tempestiva, efficiente e professionale che ha portato all’arresto della criminale e al recupero della refurtiva. Ha lodato anche la vittima del furto per aver chiamato prontamente le forze dell’ordine.