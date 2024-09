Il Festival Sapori celebra il suo venticinquesimo anniversario. L’anfiteatro a Pieve Emanuele, dedicato alla Magna Grecia, è il luogo dell’evento

“L’Anfiteatro Magna Grecia” occupa uno spazio nel parco comunale di Pieve Emanuele in via Viquarterio. A dare un’identità formale a questa zona comunale dedicata a festeggiamenti è stata l’amministrazione locale riunitasi in giunta la scorsa settimana. Questa decisione rappresenta un ringraziamento ufficiale per il costante impegno di un gruppo di volontari che per un quarto di secolo ha reso possibile un evento celebrativo caratterizzato da inclusività e integrazione: l’associazione Magna Grecia con il suo festival di sapori, colori e suoni. “In un apice emotivo di una serata ricca di musica e sorprese durante la festa dei Colori, Sapori e Musica, abbiamo deciso di dedicare l’anfiteatro del comune, dove si svolge l’evento, all’associazione Magna Grecia” – spiega il sindaco Pierluigi Costanzo. L’anno scorso, insieme all’assessore alla cultura Mina Paoletti e al resto del consiglio comunale, è stato svelato un placca che sarà posta sotto il palco principale, hotspot di cultura e musicalità durante le celebrazioni annuali. Sulla scena, la gioia e l’emozione hanno coinvolto sia Stefano Scuncia, capo dell’associazione, che era visibilmente commosso, sia i numerosi volontari che rendono possibile l’evento, un simbolo di integrazione a partire dai migranti del sud che negli anni ’60 e ’70 si trasferirono sotto l’ombra del duomo di Milano. “Questa fantastica festa e l’associazione Magna Grecia hanno lasciato un’impronta indelebile a Pieve Emanuele ed è giusto che questa fatica sia riconosciuta per il lavoro che svolgiamo da molti anni” ha concluso il sindaco. L’edizione che si è conclusa domenica è stata davvero straordinaria.