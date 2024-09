Il coniuge di Paola Marella ha rivelato che lei è stata afflitta da un cancro al pancreas, per il quale si è sottoposta a 38 cicli di chemioterapia. Nonostante la gravità della sua condizione, ha sempre rifiutato di arrendersi

“Nico, il marito di Paola Marella, l’architetto e popolare personaggio televisivo scomparso il 21 settembre a soli 61 anni, ha condiviso un messaggio su Instagram per fornire dettagli sulla prematura morte di sua moglie e dissuadere altre donne afflitte dal cancro al seno di vederlo come un motivo di scoraggiamento o paura, proprio come Paola non avrebbe voluto. Nel messaggio, racconta minuziosamente il coraggioso combattimento della moglie con la malattia, giorno dopo giorno. “Paola è stata diagnosticata con un adenocarcinoma duttale metastatico del pancreas il 16 dicembre 2021. Pochi giorni dopo, il 31 dicembre, iniziò un blocco di 38 cicli di chemioterapia in due anni, che comportò la perdita totale dei capelli. Nel mese di ottobre 2021, il team medico responsabile per la sua cura eseguì un intervento chirurgico, seguito da numerose sessioni di radioterapia e, infine, 8 sessioni di terapia mirata negli Stati Uniti, richiedendo numerosi viaggi intercontinentali andata e ritorno.” Racconta Nico. La storia della sua lotta si svolge mentre Paola rimane determinata, senza mai lamentarsi e sempre con un sorriso per amici, colleghi e parenti. Non ha mai voluto fermarsi, continuando a lavorare e mantenendo una presenza positiva sui social media che ha caratterizzato tutta la sua vita. “Un incoraggiamento per tutti coloro che ha incontrato e che condividevano la sua prova.”

Il marito conferma l’amore per Paola e l’accecante luce che sprigionava. La riservatezza caratterizzava Paola Marella, solo un ristretto numero di persone, probabilmente solo familiari e amici intimi, erano a conoscenza della sua situazione e dell’andamento della malattia diagnosticata nel 2021. Parlando in un’intervista, aveva aperto il suo cuore sulla lotta contro il cancro al seno, scoperto nel 2011, per poi proseguire la sua battaglia in silenzio tra coloro che amava di più.