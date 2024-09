I lavori sono in corso, ma i negozi stanno attraversando un periodo difficile

Gli operatori commerciali suonano l’allarme riguardo alla linea tramviaria “Milano-Bresso-Seregno”, i cui cantieri sono inattivi da oltre un anno, mettendo le attività commerciali locali in una situazione critica. La nuova linea dovrebbe attraversare le aree urbane di Bresso, Cusano e Paderno a Nord di Milano. Secondo ConfCommercio Alta Brianza, l’intera impresa si sta trasformando in una “Odissea”. Questa è la ragione per cui l’associazione ha deciso di convocare una conferenza stampa per discutere della questione e richiedere un intervento tempestivo. Per l’organo di rappresentanza delle imprese commerciali di Milano, Lodi e Monza Brianza, i lavori sono fermi, causando gravi ripercussioni per le attività di servizi e commerciali dell’hinterland milanese e della Brianza vicino ai cantieri. La conferenza si terrà a Desio, venerdì, a partire dalle 11.30, presso la sede della ConfCommercio Alta Brianza in via Armando Diaz 8. La conferenza è intitolata “Metrotranvia Milano-Seregno? Un’Odissea”, con interventi di Ermanno Gatti, presidente di Confcommercio Alta Brianza, Carlo Alberto Panigo, vicepresidente di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, e Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. Sono stati anche invitati vari rappresentanti politici locali.