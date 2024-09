Dopo le indagini, il mercato immobiliare di Sala si è arrestato

Le sfide nell’ambito dell’urbanistica a Milano sono complesse. Nonostante l’apertura delle indagini da parte della procura locale, non sono ancora emerse informazioni degne di nota. Nonostante non ci sia stata un’effusione di investitori, è inconfutabile che l’attività del mercato immobiliare ha subìto una decelerazione. Il motivo principale è stato chiarito dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la consegna degli Assimpredil Ance. Il sindaco ha esplicitato che, nonostante non ci sia stata un’esodo di investitori, l’andamento del mercato ha mostrato un notevole rallentamento. Questo ridimensionamento è facilmente riscontrabile nei dati complessivi, che dopo la fase del superbonus registrano un decremento rilevante, stimato tra il 7% e l’8%. Questa riduzione può essere anche attribuita alle problematiche emerse dalle recenti indagini. Secondo Sala, non si può dire che il settore immobiliare sia in ottima salute. La lentezza nelle procedura urbanistiche rappresenta un problema importante. Non è del tutto chiaro quanto queste indagini possano aver influito sul ritmo dei lavori e dei progetti nel settore immobiliare, ma è indiscutibile che sia un aspetto di grande preoccupazione. Complicando ancora di più le cose, l’amministrazione cittadina, che ha seguito nel corso degli anni le direttive politiche, è ora coinvolta nel problema. Gli impiegati pubblici che hanno messo in atto queste direttive non sono direttamente coinvolti, ma subiscono comunque le ripercussioni delle indagini attualmente in corso. Il sindaco ha quindi sottolineato la necessità di risolvere i problemi presenti e di pianificare il futuro urbanistico di Milano. Questo dovrà avvenire attraverso la revisione e l’introduzione di un nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT), che possa soddisfare le richieste attuali e future della città.

In sintesi, Milano sta attraversando un periodo critico in termini di sviluppo urbano, con un mercato delle proprietà bloccato e varie sfide da risolvere. Nonostante ciò, esiste la volontà di elaborare un nuovo progetto di urbanizzazione che possa stimolare nuovamente l’industria e assicurare una gestione più efficace dei futuri programmi.