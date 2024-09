Dopo il rifacimento, Piazza Gobetti continua a essere un luogo di spaccio e accampamenti. Tuttavia, le misure di controllo e pulizia sono state intensificate

E’ noto che le aree nei pressi delle stazioni ferroviarie spesso non si distinguono per sicurezza o pulizia. Questo è il caso di Piazza Gobetti, un rettangolo plantumato e fornito di panchine, a pochi metri dalla fermata di Lambrate, situata in un quartiere sulle periferie e multiculturale. Questa zona, soggetta a continue critiche per presenza di accampamenti, immondizia, atti di violenza, traffico di droga e abuso di alcool, è stata oggetto di un progetto di riqualificazione per il benessere dei cittadini locali. L’illuminazione è stata migliorata, sono stati costruiti nuovi passaggi pedonali e sono stati organizzati eventi e mercati, tuttavia, secondo Francesca Lodati, residente in zona, “le cose sono cambiate molto poco”. “Dopo un certo orario, camminare con i bambini risulta pericoloso”. Daniele Danelli, che gestisce una storica panetteria sul perimetro della piazza, è dello stesso avviso: “L’enorme problema dello spaccio persiste e coloro che bevono spesso finiscono per lanciarsi bottiglie l’uno all’altro”. Al contrario, altri abitanti del quartiere notano dei miglioramenti. “Prima ero spaventato”, dice Shajib Abdul, il fiorista locale. “Dopo la ristrutturazione, la piazza è sempre pulita, più illuminata e sorvegliata dalla polizia”.