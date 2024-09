Valentino Colia ha perso la vita in un incidente causato da un automobilista ubriaco. La giudice monocratico ha descritto lo stile di guida del responsabile come “sconsiderato”

La spiegazione della sentenza di condanna rivolta a Bogdan Pasca è stata resa pubblica. Pasca, di 33 anni, è stato accusato di aver causato la morte di Valentino Colia, nuocendo anche gravemente a un altro adolescente, mentre guidava in stato di ebbrezza e senza patente nel luglio 2023. La giudice di Milano Rossana Mongiardo, che ha emesso la sentenza, ha notato il comportamento “scioccante e pericoloso” di Pasca alla guida e la sua “minaccia sociale”. Nonostante le richieste di un accordo, sono stati rifiutati due tentativi prima del verdetto di colpevolezza. Pasca è stato condannato a sette anni e quattro mesi di prigione, senza offrire alcuna forma di risarcimento, anche simbolico, alle famiglie delle vittime.

L’incidente si è verificato il 17 luglio 2023 a Garbagnate Milanese. Pasca, alla guida del suo furgone e in stato di ubriachezza, ha colpito una bicicletta sulla strada; a bordo c’era Colia, 15 anni, che è morto nell’incidente. Una ragazza che era con lui sulla bicicletta è rimasta gravemente ferita.

Durante il processo, i genitori di Colia si sono presentati come parti civili. Mongiardo, nell’emettere la sua sentenza, non ha trovato nessuna attenuante per Pasca, accusato non solo di omicidio stradale, ma anche di lesioni alla ragazza. Pasca, che è di origine rumena, sarà espulso all’esito della pena.