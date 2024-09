Una petizione è stata avviata per dedicare una curva del circuito dell’Autodromo di Cremona a Luca Salvadori, il pilota originario di Milano

L’obiettivo di una petizione lanciata su Change.org il 16 settembre di quest’anno da Matia Feliciano Mariani è intitolare una curva dell’Autodromo di Cremona a Luca Salvadori. Salvadori era un pilota di 32 anni originario di Milano che ha tragicoamente perso la vita durante le qualifiche di una gara del campionato International Road Race Championship (IRRC) in Germania. La sua scomparsa ha toccato molti cuori nella comunità motoristica e la petizione, che ha raccolto finora oltre 14.210 firme, ha l’obiettivo di preservare il suo ricordo e onorare il suo apporto significativo a questo sport. Salvadori è ricordato non solo per i suoi successi, ma anche per il suo carisma, il suo sorriso contagioso e la sua passione per il motociclismo. Ha gareggiato con dedizione sul Circuito di Cremona, facendo registrare tempi che sono diventati un riferimento per i piloti amatoriali. Proporre l’intitolazione di una curva del circuito a Salvadori è visto come un appropriato omaggio alla sua memoria, assicurando che il suo ricordo perduri nel mondo delle corse. La petizione mette in luce anche un precedente simile: al circuito si trova già una curva intitolata ad Angelo Bergamonti, un altro pilota scomparso durante una gara nel 1971, evidenziando l’importanza di tali omaggi all’interno della comunità delle corse.

L’appello ha trovato un grande eco: “Luca ci ha rivelato un percorso di cui molti di noi italiani eravamo totalmente ignari. Il suo ricordo merita un tributo tale da rimanere impresso nella mente di tutti quelli che ci correranno”, ha affermato un sottoscrittore.