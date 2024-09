Un poliziotto spagnolo in vacanza ha fermato un ladro che aveva appena derubato una studentessa nel centro di Milano

Mentre era in visita turistica a Milano, un poliziotto spagnolo di 34 anni ha messo in atto il suo senso del dovere, arrestando un ladro tunisino di 29 anni, domenica sera. Verso le 21, l’uomo ha attaccato una studentessa americana di 21 anni che era in città per uno scambio culturale. Mentre la ragazza attraversava la Galleria delle carrozze, l’uomo le ha rubato l’iPhone, provocando la sua reazione. Urlava per chiedere aiuto e il poliziotto spagnolo è stato il primo a rispondere, catturando e detenendo il rapinatore. Successivamente l’individuo è stato formalmente arrestato dalla polizia di Garibaldi Venezia. Il tunisino era già stato arrestato per simili crimini il 18 agosto scorso.