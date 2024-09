Un individuo è stato derubato completamente: un gruppo di persone, tra cui una ragazza, gli ha sottratto tre collane, un orologio e un anello

Un individuo di 27 anni, originario della Tanzania, è stato lasciato senza nulla, vittima di una rapina in via Toffetti, Milano, la domenica mattina. Due ragazzi e una ragazza lo hanno preso di mira, derubandolo di tre catenine d’oro, un orologio e un anello. Donna e uomini, in seguito arrestati, erano rispettivamente un senegalese di 25 anni, un italiano di 20 anni e un’italiana di 19 anni, accusati di rapina agita in concorso. Gli agenti della polizia locale, passando per caso, hanno notato una discussione in corso e si sono fermati per intervenire, ricostruendo in seguito gli eventi. Sono poi riusciti a recuperare tutti gli oggetti rubati: le catenine d’oro erano sparse sul terreno, mentre l’anello e l’orologio si trovavano nelle tasche dei due giovani italiani.