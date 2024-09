Sta per arrivare un’altra protesta dei trasporti: gli orari dei treni offerti da Trenord

Arriva un nuovo sciopero nel settore dei trasporti, riguardante questa volta il personale di Trenord, la compagnia che gestisce i treni regionali in Lombardia. Le organizzazioni sindacali Osr Uilt-Uil e Orsa Ferrovie hanno pianificato la protesta, come comunicato sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Il blocco al lavoro è previsto per lunedì 30 settembre.

La tabella degli orari di Trenord potrebbe presentare delle modifiche durante lo sciopero. In particolare il servizio sarà a rischio a partire dalle ore 3:00 del 30 settembre fino alle 2:00 del 1 ottobre successivo. I ritardi, le variazioni e le cancellazioni potranno interessare i treni regionali e suburbani, quelli aeroportuali, escludendo tuttavia quelli di lunga percorrenza.

Anche se è un giorno lavorativo, l’azienda del piazzale Cadorna prevede di mantenere attivo il servizio per certi intervalli orari. Saranno ad esempio garantiti i treni nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Non saranno coinvolti dallo sciopero i treni gestiti da Trenitalia e quelli ad alta velocità, sia Frecciarossa che Italo.