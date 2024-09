Scopre 1.300 euro e li restituisce ai vigili

Un cittadino di Pogliano, mentre tornava a casa in metropolitana a Milano, ha notato un portafoglio marrone abbandonato. Al suo interno, numerose banconote ammontavano a un totale di 1.300 euro. Nonostante non ci fossero documenti presenti, l’uomo ha raccolto il portafoglio e lo ha prontamente consegnato alla polizia locale di Nerviano-Pogliano Milanese. Gli agenti sono riusciti a rintracciare il legittimo proprietario del portafoglio attraverso un riferimento alla Croce Rossa Italiana trovato al suo interno. Dopo una serie di telefonate, hanno identificato il proprietario, un giovane richiedente asilo ghanese che lavora come muratore e quella somma rappresentava il suo salario mensile. Il giovane è stato quindi invitato presso la stazione di polizia per la restituzione del portafoglio, dove i due uomini si sono conosciuti. Durante la consegna, il proprietario ha confermato che il denaro era la paga ricevuta per il suo lavoro come muratore, esprimendo gratitudine e riconoscenza con una stretta di mano e una foto ricordo.