Oggi a Milano si svolgeranno i funerali di Paola Marella. Su Real Time è prevista una programmazione particolare in suo onore, accompagnata dal messaggio: “E’ stato un privilegio averti con noi nelle nostre abitazioni”

A Milano, presso la chiesa di San Marco, si sono tenuti i funerali di Paola Marella. L’architetto e presentatrice televisiva è deceduta a 61 anni dopo un’ardua lotta contro il cancro. La sua notorietà era legata ai show di Real Time dedicati all’ambito abitativo, tra cui “Vendo casa disperatamente” e “Cerco casa disperatamente”. Nacque a Milano nel 1963 e nel 2021 aveva rivelato di avere un tumore al seno. Pochi giorni fa ha fatto il suo ultimo post di lavoro sui social. Alla cerimonia erano presenti numerosi amici, colleghi e familiari. Lascia suo marito Domenico e il figlio 29enne Nicola. Enzo Miccio, wedding planner e figura televisiva, che ha condiviso con lei da subito il successo dei nuovi show di Real Time, ha dichiarato: “Sei stata sempre una donna di classe, costruita, distinta e sorridente, sia sul set che al di fuori. Quanti ricordi mi legano a te, le risate, gli abbracci, le battute dietro le quinte e la connivenza di fronte alle telecamere. È un dolore non averti più tra noi, ci mancherai”. Real Time, il canale che l’ha presentata al pubblico italiano e del quale è stata una pioniere, le ha riservato oggi una programmazione dedicata: “Paola, è stato un privilegio averti nelle nostre case. La ricordiamo con una trasmissione speciale”. Marella era considerata un punto di riferimento nel campo del design. Aveva parlato della sua malattia, con cui combatteva dal 2011, durante un’intervista nel 2021 in cui esortava alla prevenzione e al coraggio nella lotta contro il cancro: “Dobbiamo comunicare che non c’è da aver paura, che non siamo soli, che la malattia può colpire, ma oggi grazie alla scienza sappiamo come combatterla”.