Non dimenticate Paola Marella: un ultimo omaggio

Milano ha detto addio a Paola Marella, l’architetto e volto della tv, scomparsa a 61 anni a seguito di una malattia. Il rito funebre ha avuto luogo alle 11 nella chiesa di San Marco a Brera, lo stesso quartiere in cui viveva Marella. Numerose erano le persone presenti per rendere omaggio all’architetto, divenuto famoso per i suoi show su Real Time. Tra gli intervenuti, amici, familiari, celebrità dello spettacolo e tanti cittadini comuni che stimavano la professionista milanese. Sulla linea di fronte c’erano il figlio Nicola e il marito Domenico, che ha detto “Sei la nostra luce”.

“Paola ha rappresentato la luce per i suoi amici, per Milano e per molte persone che non la conoscevano”, ha detto Domenico. “Era una professionista normale che aveva innalzato la sua carriera con la sua professionalità come agente immobiliare. Successivamente, è apparsa in tv – un luogo così adatto a lei. Era una persona a cui si poteva sempre rivolgersi, una grande amica. La sua luce brilla ancora, non dimenticatela”.

Nel corso dell’omelia, Don Luigi Garbarini ha descritto Paola Marella come una persona dotata di “discrezione” naturale che “anche negli ultimi giorni al San Raffaele, mentre la città defilava, lei era ferma nel suo letto, mantenendo la sua eleganza e mostrando la sua personalità”. L’ultimo post su Instagram

Per dare l’ultimo addio a loro madre e moglie, Domenico e Nicola hanno realizzato un ultimo messaggio per Paola su Instagram, utilizzando una immagine di lei vista di schiena nel giardino della Bam. “Ci ha lasciato Paola, che era la nostra forza, dopo un coraggioso percorso segnato dalla speranza e accompagnato da amici e specialisti. Se volete ricordare Paola con noi, vi esortiamo a contribuire, anche con un semplice gesto, all’associazione Pancreas Center del Professore Reni dell’Ospedale San Raffaele di Milano, dove era in cura”, hanno scritto Domenico e Nicola.