La Settimana Verde: come l’arte narra la questione del cambiamento climatico

La settimana Green di Milano è di nuovo qui, in corso da giovedì a domenica. La manifestazione, ricca di oltre 300 eventi organizzati da associazioni, comitati, scuole, e istituzioni pubbliche e private, illustra e valorizza l’impegno dell’Amministrazione e di persone che lavorano ogni giorno per una Milano più verde, più sana, e sensibile alle problematiche ambientali, attenta alla salvaguardia del bene comune e al benessere degli abitanti degli spazi urbani. Il tema principale della quarta edizione sarà la transizione ecologica e ambientale: un ambizioso obiettivo che parte dalla città, ma rivolto all’intero pianeta, raggiungibile solo attraverso la collaborazione tra pubblico e privato, tra istituzioni e cittadini. La settimana Green sarà anche l’occasione per presentare e far conoscere alla città le opere d’arte create con il recupero del legno dagli alberi abbattuti la notte del 25 luglio 2023, esposte in vari parchi e giardini cittadini. Da “Abbraccio” di Aaron Nachtailer con Maison Random ai Giardini Indro Montanelli e “Memoriale Selvatico” di Anne de Carbuccia per One Planet One Future al Parco Sempione, a “Monolite” di Sebastiano Branca per Kobose Studio al Parco Cascina Bianca. E ancora: “Tree-Gon” di Giancarlo Diana al Parco Lambro e ‘Animalier’ di Alessandro Musolino e bn+Brinanovara nel Giardino della Villa Belgiojoso Bonaparte. Grazie all’Assessorato all’Ambiente e Verde e alla creatività, l’arte diventa un modo per raccontare la crisi climatica in città e sottolineare l’urgenza di cambiare direzione.