In Austria si nasconde un rifugiato, esperto nel rubare auto di alta gamma a Milano

Un uomo noto per aver commesso reati di furto di auto di lusso a Milano, evadeva dalla giustizia dal 2023. È stato catturato dalla polizia dell’Austria e poi consegnato alle forze dell’ordine italiane, e ora si trova in detenzione a San Vittore. Si ritiene che egli fosse il capo di un gruppo criminale specializzato nel furto e poi nella vendita all’estero di veicoli di lusso, soprattutto nell’area di Milano. Dopo essersi evaso nel 2023, la polizia austriaca lo ha arrestato e il 22 settembre lo ha consegnato alle forze dell’ordine italiane. L’uomo aveva un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Milano.

L’individuo in questione è V.K., un cittadino ucraino di 37 anni con un lungo elenco di precedenti penali. Gli investigatori della Lombardia ritengono che avesse messo su una banda criminale per rubare e poi rivendere veicoli di lusso all’estero. In precedenza, sotto diversi pseudonimi, era già stato oggetto di provvedimenti restrittivi in altri paesi europei per lo stesso tipo di reato.

Da quando è diventato latitante nel 2023, l’uomo si è nascosto all’estero. Aveva un mandato d’arresto europeo pendente. È stato localizzato in Austria e domenica pomeriggio è stato consegnato alle forze dell’ordine italiane al confine di Brennero. Dopo aver completato le procedure di identificazione, V.K. è stato trasferito al carcere di San Vittore.