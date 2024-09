Il tg satirico denuncia un presunto inganno nei confronti di Max Laudadio di Striscia la Notizia, che sarebbe stato assalito

Nel corso degli anni, diversi inviati di Striscia la Notizia sono stati bersaglio di attacchi di vario grado di violenza da parte di individui che figurano contro la loro volontà nelle inchieste del telegiornale satirico. L’ultimo caso coinvolge Max Laudadio, un volto noto del programma di Canale 5, che avrebbe recentemente subito un’aggressione. Secondo quello che Striscia ha riportato, Laudadio stava indagando su un artigiano che, nelle testimonianze raccolte a Milano e nei suoi dintorni, avrebbe ottenuto commesse per costruzioni e sgomberi, incassato un acconto e poi scomparso senza portare a termine il lavoro. L’inviato di Striscia ha cercato di confrontarsi con l’individuo sospettato di truffa per discutere della situazione dopo aver ascoltato i racconti di diverse persone che credono di essere state truffate. Tuttavia, ha ricevuto prima spinte e minacce, poi un’aggressione fisica con pugni e calci. Laudadio è stato costretto a ricorrere all’ospedale per le ferite riportate. Il servizio sull’aggressione verrà trasmesso stasera alle 20.35. Non è stato trovato un riscontro preciso alla vicenda, ma la polizia ha registrato un episodio che potrebbe coincidere con la storia raccontata, avvenuto l’11 settembre scorso nel quartiere Baggio. L’artigiano, che si sentiva importunato, avrebbe chiamato la polizia, mentre la troupe ha denunciato un suo attacco.