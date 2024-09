Il piano per Rho come “Città Intelligente”. L’accento è su mobilità, sistema di trasporto e spazi pubblici vivibili. Il Comune e Mind sono alla ricerca di proposte innovative

Una visione, “Rho Smart City? Perché no”. Quattro rilevanti questioni, dalla modernizzazione infrastrutturale alle piazze trasformate nel “cuore vibrante della città”. Una strategia: impiegare la tecnologia per migliorare la qualità della vita e soddisfare le necessità locali. Continua a svilupparsi il progetto per trasformare Rho in una città intelligente. Collaborando con l’innovativa federazione Mind e il think tank operativo Feel, il Comune di Rho ha lanciato una “call for ideas”, un invito aperto agli innovatori, con un particolare focus su mobilità e trasporti. In poche parole, si stanno cercando creativi in grado di affrontare quattro sfide specifiche, innescando sperimentazioni che possano migliorare la vita cittadina. Ad esempio, convertire parcheggi, la gestione del traffico, e la gestione dei cantieri in opportunità per promuovere una mobilità più sostenibile. Oppure, dopo il restyling delle piazze, utilizzare la tecnologia per trasformare questi spazi. O infine innovare il trasporto pubblico introducendo un servizio dinamico che regoli in tempo reale la frequenza dei mezzi pubblici in base alla domanda effettiva. “Il Comune di Rho collabora con Mind per generare nuove idee e trarre vantaggio dalle nuove tecnologie a beneficio del territorio e delle persone – dichiara Emiliana Brognoli, assessore alla Smart City -. Questa call for ideas consentirà di raccogliere proposte e di creare nuove prospettive. Siamo ansiosi di conoscere idee innovative che possano aiutare a rispondere alle sfide della modernità”. Riconoscere potenziali risposte e partner tecnologici in grado di affrontare le sfide condivise, con un occhio di riguardo per la mobilità e i trasporti, attraverso un percorso di collaborazione tra settore pubblico e privato.

“L’iniziativa raffigura concretamente l’impegno di Federated Innovation Mind per promuovere l’interazione tra settori pubblici e privati nello sviluppo di progetti innovativi, segnatamente nel settore chiave di Federated Innovation: la città del futuro” afferma Fabrizio Grillo, il presidente di Federated Innovation Mind. “Il nostro scopo condiviso è di privilegiare le necessità dei cittadini per migliorare la vita urbana attraverso l’implementazione di soluzioni sostenibili e accessibili a tutti”. La call for ideas resta aperta sino al 31 ottobre 2024 ed è accessibile a individui e entità come start up, imprese e organizzazioni non profit, di Rho e non solo.