Il Comune ha destinato 14 milioni per abbattere le barriere architettoniche

La Giunta ha approvato l’allocazione di 14 milioni e 250mila euro per una serie di interventi straordinari di manutenzione e miglioramento. Tale budget sarà utilizzato per la messa a punto di segnaletiche stradali, parapetti, transenne e per la rimozione delle barriere architettoniche sulle strade. Metà del budget, ovvero sette milioni di euro, sarà specificamente dedicato alla manutenzione della segnaletica stradale.

Alla manutenzione biennale di diverse componenti di sicurezza, come parapetti, transenne, barriere e balaustre di protezione, verranno destinati tre milioni e 750mila euro. Gli ultimi 3,5 milioni di euro invece andranno a finanziare l’eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi pubblici.

Secondo l’assessora alla Mobilità, Arianna Censi, un’efficace amministrazione cittadina non si limita a realizzare soltanto grandi progetti, ma riguarda anche la continua cura e manutenzione di ciò che è già esistente, sia che si tratti di cartelli stradali che di balaustre di protezione. L’assessora sottolinea inoltre l’importanza di lavorare incessantemente per aumentare l’accessibilità degli spazi pubblici: garantire la facilità di movimento per chi ha difficoltà motorie o si sposta con i passeggini significa migliorare la vita quotidiana dei cittadini e rendere la città più accogliente e accessibile.