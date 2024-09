“Gli allievi si trasformano in creatori di moda per un giorno con ‘FashioNite'”

La Proloco della città, con il supporto dell’assessorato alla Cultura, e l’iniziativa dei giovani di Cusano, che si sono trasformati in designer per una giornata, hanno organizzato un evento focalizzato sulla moda. “FashioNite”, la seconda edizione, si è tenuta sabato sera in Piazza Cavour e ha coinvolto le imprese locali e alcune scuole: gli studenti hanno mostrato al pubblico le loro creazioni sfilando in passerella, accompagnate dagli abiti dei commercianti. La serata, che faceva parte del calendario della Settimana della Moda di Milano, ha offerto anche uno spettacolo musicale e l’inaugurazione di un’esposizione di schizzi di moda, opera degli studenti della scuola media Zanelli.