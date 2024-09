Due individui sono stati arrestati a Milano in seguito alla scoperta di tre chili di stupefacenti nascosti nel seminterrato. Questo ingente traffico di droga è stato interrotto dalle autorità

In un’operazione di contrasto allo spaccio di droga condotta dal Commissariato Comasina di Milano, è stato seguito un individuo di 24 anni. Quest’ultimo ha condotto gli agenti ad un appartamento nella parte settentrionale della città, dove aveva nascosto la droga in una cantina.

Due cittadini egiziani, rispettivamente di 34 e 24 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Milano. Il più giovane dei due, che si trovava in Italia in maniera irregolare ed era già noto alle forze dell’ordine, era tenuto a presentarsi periodicamente alla polizia giudiziaria. Entrambi sono accusati di detenzione di stupefacenti a scopo di spaccio.

I dettagli dell’operazione, condotta dalla Squadra Investigativa del Commissariato Comasina, riportano che il luogo dello spaccio di droga era un appartamento ubicato in via Lario, vicino a viale Stelvio, nella zona nord di Milano. Intorno alle 12.30, gli agenti hanno osservato il 24enne lasciare l’edificio e poi avvicinarsi ad un minimarket in viale Stelvio, dove sembrava attendere qualcuno. Poco dopo, il 34enne è uscito dal medesimo edificio, dirigendosi verso il parco di viale Stelvio portando con sé il suo cane.

Durante una verifica, è stato scoperto che un individuo di 24 anni aveva con sé un pezzo di hashish che pesava tre grammi. Allo stesso tempo, un uomo di 34 anni aveva con sé le chiavi di un appartamento e di una cantina. Durante la successiva perquisizione, sono stati scoperti 30 pacchetti di hashish, ognuno pesante un etto, per un totale di 3 chili in una grande borsa. Inoltre, sono stati trovati 15 grammi della stessa sostanza sul tavolo della cucina, una bilancia di precisione in un cassetto nella stanza da letto e 4500 euro in contanti in una borsa riposta nella stanza in questione.

Entrambi gli uomini sono stati arrestati. Il 34enne ha lasciato il suo cane alle cure di una vicina di casa.