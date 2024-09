Carla Gozzi rimemora Paola Marella e la sua lotta contro il tumore: “Ci ha offerto molte lezioni con il suo stile di affrontare la malattia”

Milano ha recentemente salutato l’architetta e nota personalità televisiva Paola Marella. Parenti, amici e colleghi hanno reso omaggio a Marella al suo funerale, lodandone l’eleganza, il garbo e la sua caratteristica “luce”. Suo marito Domenico ha affermato che questa luce resterà con coloro che l’hanno amata. Marella ha lottato a lungo contro il cancro e la sua scomparsa è stata annunciata pochi giorni fa, lasciando un profondo senso di dolore.

Carla Gozzi, collega storica di Marella su Real Time, ha condiviso su Instagram il suo dolore, sottolineando il coraggio con cui Marella ha affrontato la malattia. Gozzi ha affermato che il metodo di Marella per vivere intensamente ogni giorno, sempre con un sorriso e con determinazione, sono stati di grande insegnamento. Ha rimarcato anche l’importanza di apprezzare le piccole gioie quotidiane anche nei periodi bui e non smettere mai di dire “ti voglio bene”.

Gozzi ha esortato a supportare l’associazione “Pancreas Center”, guidata dal professor Reni all’Ospedale San Raffaele, come un modo per onorare la memoria di Marella. Paola Marella era considerata un pilastro nel mondo del design. Durante un’intervista nel 2021, aveva discusso della sua battaglia contro la malattia, iniziata nel 2011, enfatizzando l’importanza della prevenzione e del coraggio nella lotta contro il cancro. Il suo messaggio era di non avere paura, di sapere che non siamo soli, e che, nonostante l’arrivo della malattia, grazie alla scienza possiamo affrontarla.