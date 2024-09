Un individuo pesante 220 chilogrammi a Milano ha avuto un malore in casa. Il supporto sorprendente è arrivato dai pompieri

A Milano, un uomo di 220 chili e 43 anni ha avuto un malore a casa, ma a causa del suo eccessivo peso, il soccorso è stato più complesso del solito. Per aiutarlo, è intervenuta una squadra speciale del Corpo dei Vigili del Fuoco di Milano, unita al team SAF della sede centrale. Hanno operato insieme per assistere l’uomo, che vive in via Pianella 5 e soffre di insufficienza respiratoria dovuta al sovrappeso. Non essendo i sanitari del 118 in grado di muoverlo dallo spazio delle scale, è stato necessario utilizzare una barella specializzata chiamata “titan bariatrica”. Al termine dell’intervento dei fuochi di via Messina, l’uomo è stato preso in carico dal 118 e portato al Multimedica di Sesto San Giovanni per ricevere le cure necessarie.