Un incidente multiplo ha coinvolto otto auto sulla strada principale di Milano, causando un grave blocco del traffico

Una collisione multiplo ha causato il caos sul tratto autostradale A4 a Milano, coinvolgendo otto persone e creando ingorghi nel traffico. L’incidente è avvenuto la sera di sabato 21 settembre.

In questo incidente multiveicolare nessuno ha riportato ferite serie. L’urto ha avuto luogo circa alle 20, nel segmento di strada tra le uscite di Cormano e Sesto San Giovanni. Secondo l’Agenzia regionale emergenza urgenza, l’incidente ha comportato otto feriti di età compresa tra i 30 e i 72 anni, tra cui un bambino di 4 anni.

I soccorritori del 118 sono arrivati sul luogo dell’incidente con due ambulanze e una macchina medica. Solo una persona è stata trasferita, in condizioni non gravi, all’ospedale Niguarda a Milano. Le forze dell’ordine sono al lavoro per svolgere rilievi.

A causa dell’incidente, il traffico si è bloccato, creando lunghe code di auto. Nonostante l’ora, molti automobilisti erano in viaggio. Le segnalazioni indicano che l’ingorgo ha provocato delle code per chilometri.