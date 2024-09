Un giovane di 20 anni è stato arrestato dopo aver commesso una rapina e aver successivamente costretto la vittima a prelevare denaro dal bancomat

Un giovane italiano di 20 anni con precedenti penali è stato arrestato in viale Tibaldi, all’incrocio con via Meda, dopo aver commesso una serie di reati. Aveva minacciato due ragazzi, di 19 e 20 anni, con un coltello, costringendoli a consegnargli i loro cellulari e poi a ritirare denaro da un bancomat nelle vicinanze. Ne ha approfittato un momento di distrazione da parte del giovane criminale, i due ragazzi sono riusciti a rifugiarsi in un negozio locale che era ancora aperto e a chiamare la polizia. Il giovane delinquente ha cercato di fuggire, ma è stato arrestato dagli agenti in via Fatebenefratelli, all’angolo con via Sforza. È stato portato a San Vittore. Altri crimini simili sono stati commessi quella notte a Milano, con tre ulteriori episodi in diverse aree della città. Due persone anziane sono state rapinate fuori dalla loro casa, mentre un altro uomo è stato attaccato da un gruppo in via Torino. Un altro gruppo ha attaccato un ragazzo, rubando il suo caricabatterie.