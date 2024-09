Un divertente ed ironico spettacolo di coreografie ha caratterizzato il derby tra Inter e Milan a San Siro, con le curve che si sono sfidate a colpi di sfottò

Il tanto atteso Derby della Madonnina si è svolto nello storico San Siro domenica 22 settembre, vedendo confrontarsi Inter e Milan. L’energia palpabile nelle tribune prima del fischio di inizio era alta, mentre le tifoserie si preparavano alle loro coreografie. In onore di Totò Schillaci, recentemente deceduto dopo una lunga lotta contro il cancro, si è svolto un minuto di silenzio prima dell’inizio del match.

Nonostante le aspettative di una celebrazione più tradizionale, la Curva Nord ha mostrato invece un’imponente esposizione di 6.500 bandiere nerazzurre, contribuendo a creare un vibrante “effetto marea”. In aggiunta, ci sono state alcune provocazioni nei confronti dei loro rivali milanisti, riferendosi alla loro seconda vittoria di tappa ottenuta durante l’ultimo derby nel mese di aprile. Come reagiranno i tifosi del Milan? Una cosa è certa, l’ironia e i pungenti scherzi non sono mancati.

Questo derby si è svolto nella settimana in cui le due squadre di Milano hanno avuto esiti contrastanti nella Champions League. L’Inter ha acquisito forza grazie al pareggio conseguito contro il Manchester City, dopo un precedente pareggio deludente con il Monza. D’altra parte, il morale del Milan era basso a causa della recente dura sconfitta subita dal Liverpool. Ciò ha messo a rischio la posizione del tecnico rossonero Fonseca che, nonostante un buon risultato nel derby, potrebbe vedersi ancora in bilico. Come dimostra questa partita, i derby non sono mai eventi ordinari.