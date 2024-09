Tre individui sono stati arrestati a Milano in seguito a una serie di furti notturni ai danni di pedoni

A Milano, tre individui con passato penale sono stati arrestati per rapina durante tre distinti episodi nella notte. All’inizio della mezzanotte, gli agenti di polizia del distretto centrale hanno messo le manette a un 25enne di origine egiziana, noto per reati passati. L’uomo, insieme ad altri quattro complici, aveva preso di mira un uomo di origine messicana nella principale Via Torino, circondandolo e accecandolo con uno spray al peperoncino per rubargli una collana d’oro. Quando la vittima ha tentato di respingere uno dei rapinatori, è stato minacciato con un frammento di bottiglia. L’egiziano è stato poi arrestato dalla polizia per rapina impropria aggravata, e ora si trova rinchiuso a San Vittore dopo la convalida dell’arresto.

Un evento analogo si è verificato approssimativamente all’una presso Piazza XXIV Maggio, vicino alla Darsena, nella zona dei Navigli. Cinque individui hanno circondato e aggredito un romeno di 27 anni, derubandolo del suo caricabatterie. In risposta a un’interpellanza da parte della vittima, una squadra di polizia del commissariato Ticinese che si trovava nei paraggi ha fermato e accusato uno dei cinque – un marocchino 19enne con passato penale – di rapina aggravata.

Un altro crimine simile è avvenuto non lontano da lì, in Via Meda, all’incrocio con Viale Tibaldi. Circa nello stesso momento, due ragazzi di 19 e 20 anni sono stati presi di mira da un 21enne con antecedenti penali. Quest’ultimo, brandendo un coltello, ha dapprima sottratto i loro cellulari e poi li ha costretti ad andare a un bancomat per prelevare del denaro. I due giovani sono riusciti a rifugiarsi in un negozio per chiedere aiuto. L’aggressore è stato arrestato poco lontano, in via Ascanio Sforza all’incrocio con Bettinelli.

Dopo aver rinvenuto i documenti di due ragazzi e i loro telefoni cellulari con lui, le forze dell’ordine hanno arrestato l’uomo con l’accusa di furto qualificato.