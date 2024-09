Per ottenere un caricabatterie, sono stati scambiati calci e pugni

Un gruppo di cinque ragazzi ha brutalmente aggredito un 27enne di origine rumena nella notte tra sabato e domenica in piazza XXIV Maggio a Milano. L’obiettivo dell’asalto era un mero caricabatterie. Dei cinque aggressori, solo un 19enne è stato arrestato e ora è sotto indagine in libertà per rapina aggravata.

La vittima riferisce di essere stata circondata e attaccata con calci e pugni prima del furto del suo caricabatterie. La polizia, di passaggio nella zona, è riuscita ad intervenire in tempo per trattenere il 19enne.

Un episodio simile si è verificato pochi minuti prima a via Torino, dove un uomo messicano è stato aggredito e un suo gioiello d’oro gli è stato sottratto. In precedenza, in zona Lorenteggio, si era registrata un’altra rapina a danno di due persone anziane.