Per celebrare il 25esimo anniversario del Festival della Magna Grecia, è stato realizzato un annullamento postale filatelico

Per commemorare il venticinquesimo anniversario del festival “Colori Sapori & Musiche”, è stato creato un annullamento filatelico speciale che sottolinea il simbolo dell’Ente Culturale Magna Grecia. Questa manifestazione è una confermata celebrazione della cultura popolare, dove le sfumature della natura, le delizie dell’alimentazione mediterranea e i suoni d’identità mediterranei si mescolano per rendere ancora più unico il culmine dell’estate. Ier l’evento ha avuto luogo in presenza del sindaco Pierluigi Costanzo, Stefano Scuncia, presidente dell’ente, e rappresentanti di Poste Italiane. Il marchio raffigurato, una volta utilizzato, sarà accessibile per i successivi 60 giorni presso lo sportello filatelico ad Opera, temporaneamente situato a Pieve Emanuele in via dei Platani 1, per essere poi archiviato nel Museo della Comunicazione di Roma mentre la cartolina mostra i Bronzi di Riace. Nello stesso giorno al festival è stato lanciato il libro “Da grande volevo fare il comunista” scritto da Ferdinando Larizza, che narra la vicenda di un emigrante cresciuto sotto l’influenza del padre leader del partito e delle contese agricole. Dopo un trionfo straordinario delle tre giornate, il festival terminerà oggi. Alle 11 avrà luogo il seminario “Il bergamotto, l’oro calabrese”. Alle 21 si esibiranno Tarakan & The Keltaholics, l’ensemble dell’Orchestra Magna Grecia e Cosimo Papandrea.