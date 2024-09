Paola Marella, l’affascinante architetta che ha incantato il piccolo schermo, ci ha lasciati. La lunga lotta che ha combattuto senza mai rinunciare al suo sorriso, la sua impressionante carriera e i suoi outfit iconici resteranno impressi nella nostra memoria

Milano – L’ultima volta che Paola Marella era apparsa su Instagram era stata da cinque o sei giorni, quando con il suo stile inconfondibile aveva sfoggiato un caftano di seta dichiarandolo “una vera tentazione” mentre sorrideva, circondata dall’ambiente elegante della sua abitazione. Questa scena sintetizzava perfettamente l’universo pubblico di Paola: splendide residenze – o “case da sogno”, come preferiva definirle -, moda, design e bellezza.

Paola era una signora di grande raffinatezza, con un innato senso per i dettagli – come il ciuffo bianco che faceva risaltare il suo viso incorniciato da capelli scuri. Con questo suo stile audace, era stata la prima a lanciare una tendenza. “Non fu una scelta deliberata” – aveva spiegato in un’intervista al Giorno – “Mio padre morì e i miei capelli divennero bianchi di colpo. Era il 1999, avevo solo 36 anni e il mio parrucchiere ebbe l’illuminazione. Così, un problema si trasformò in un punto di forza”.

Durante anni ha lottato con una malattia, mantenendo sempre riservatezza e non mostrandola mai al pubblico, nemmeno sui suoi profili sui social media. Il suo addio è stato coerente con il suo stile riservato. Le “sue ragazze”, Azzurra e Claudia, che gestivano i suoi social, hanno espresso la loro ammirazione per lei: “Non solo era un lavoro collaborare con te, Paola, ma era anche condividere idee, discorsi, pensieri e sogni. Hai affrontato le sfide e hai trovato conforto anche nei momenti difficili. Il tuo sorriso, la tua positività e la tua forza tranquilla non sono mai svanite. Hai mostrato di trovare bellezza anche nelle giornate più grigie”.

Paola Marella era una figura conosciuta nel settore immobiliare, avendo iniziato a lavorare in questo settore alla fine degli anni ’80 e successivamente avviando la sua propria azienda. Il suo volto è diventato popolare nel 2007 quando ha iniziato a condurre il primo reality show dedicato alla casa su Real Time. Il suo decesso ha sorpreso gli amici e gli ammiratori che hanno espresso il loro cordoglio attraverso messaggi online.

Paola Marella, una donna che ha iniziato la sua carriera come architetto e poi è diventata una conduttrice televisiva, sarà sempre ricordata con affetto dai suoi fan ed ammiratori in tutto il mondo. La notizia del suo decesso ha scosso molte persone, come evidenziato dai messaggi di affetto inviati online da persone come Catena Fiorello, Filippa Lagerback, Alessia Marcuzzi, Carolyn Smith e Paolo Conticini.

Decidendosi di sottostare a una mastectomia totale per mitigare il pericolo di una ripresa, l’ospite televisiva aveva scoperto un ulteriore nodulo nel 2020 e aveva insistito sull’essenzialità della prevenzione. “Mi dedico ad uno stile di vita salutare e mi monitoro costantemente perché la propensione genetica non può essere sottovalutata,” aveva affermato. Mentre il ritorno del tumore – che l’ha infine sconfitta – era stato confidato solo a pochi intimi. “Dopo un lungo viaggio pieno di speranza, reso possibile da amici e specialisti di auxilio, Paola, il nostro pilastro, ci lascia”, hanno annunciato i parenti nel necrologio, invitando tutti a supportare il Pancreas Center Prof Reni del San Raffaele. I servizi funebri avranno luogo domani alle 11 presso la chiesa di San Marco.