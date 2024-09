Paola Marella ci ha lasciati e sui social è un fiume di messaggi di affetto e memoria: “Grace, classe ed raffinatezza. Ci sentiremo la tua mancanza”

Il 21 settembre 2024, la città di Milano ha detto addio a una figura di spicco nel campo del design e della televisione, Paola Marella. Nata e cresciuta a Milano, aveva conseguito la laurea in Architettura d’interni al Politecnico nel 1988. Con questa formazione e la sua dedizione, si è poi affermata come un’icona del design. La sua carriera televisiva iniziò nel 2007 con le trasmissioni su Real Time, tra cui ‘Vendo Casa Disperatamente’ e ‘Cerco Casa Disperatamente’. Seguì in seguito un altro programma, ‘Un Sogno in Affitto’, su Sky Uno.

Paola, che ha combattuto il cancro dal 2011, morì a 61 anni. Non si sa molto della sua vita privata, in quanto era notoriamente riservata. Ha sposato ‘Nico’, così come lo chiamava affettuosamente, a metà degli anni ’90 e insieme hanno avuto un figlio, Nicola, nel 1995.

Il suo ultimo post su Instagram è stato pubblicato solo tre giorni prima della sua morte, in cui ha continuato a dispensare consigli d’arredamento. Subito dopo l’annuncio della sua scomparsa, quel post è diventato un ritrovo virtuale per i devoti fan di Paola Marella, desiderosi di rendere omaggio alla loro stimata icona. “Non ci posso credere ma così all’improvviso? Mi dispiace tantissimo”, ha commentato una fan, Manuela. Altri hanno esprimuto incredulità e tristezza, lodando la forza e il coraggio di Paola ne suoi ultimi giorni.

Anche X è stato sommerso da messaggi di amore e ricordo. Antonella ha scritto: “Sono le storie che non vorrei mai dover vedere. La adoravo, mi faceva piacere assistere ai suoi programmi, ammirare la sua raffinatezza, il suo contegno e la sua delicatezza nei comportamenti. Il mio cuore la ricorderà sempre, signora, riposi in pace”. Davide poi: “Leggo con tristezza e stupore della scomparsa di Paola Marella, l’architetto che ha saputo creare un posto unico nel panorama televisivo grazie alla sua classe ed eleganza. Ci mancherà il suo stile”. E ancora Lady: “Ho sempre visto tante virtù in Paola. L’eleganza, la classe, la femminilità, e il suo essere sempre cortese (mi è capitato di incontrarla diverse volte per Milano), modesta. Non era mai eccessiva. Veramente una Signora, di quelle rare oggi”.

Tra le prime dichiarazioni apparse ieri sera, c’era quella di Real Time: “Cara Paola, eri uno dei volti più amati di Real Time. Non ti dimenticheremo mai!”.

Enzo Miccio, noto wedding planner e personaggio televisivo, ha detto commosso: “Paolina, così ti chiamavo con affetto e ora non ci sei più. Eravamo le figure iconiche di un canale che ci ha dato vita artistica, ci siamo divertiti e abbiamo presentato un modo innovativo di fare televisione che nel 2005 era puramente all’avanguardia. Sul set e oltre, sei stata sempre un’elegante, intelligente e allegra. I ricordi condivisi, i sorrisi, gli abbracci, le battute fuori dal palco e la complicità di fronte alle telecamere… Fa tanto male non averti più tra di noi, mi mancherai, mia cara Paolina”. E la conduttrice televisiva Csaba Dalla Zorza ha detto: “Viaggia bene, mia amica, riposa in pace. Mi mancherà vederti in bicicletta e fermarmi per un caffè con te nel tuo bar preferito”.

Anche Sona Peronaci, famosa cuoca e blogger, ha voluto lasciare un messaggio: “Sono davvero dispiaciuta”. E il produttore televisivo Damiano Gallo ha confessato: “Paola, non ci sei più. Non riesco ancora a crederci. Avevi detto poche settimane fa: “Spero che ci sia un’altra occasione per vederci”. Sono ancor più addolorato. Collega ed amica, vola alto”. Inoltre, Dj Aniceto ha dichiarato: “Il cielo necessitava di una rinfrescata e la migliore degli architetti e agenti immobiliari è andata a dare un’occhiata”. Infine, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha commentato: “Sono triste per la notizia della scomparsa di Paola Marella, così energica, competente e mai monotona in televisione. Possa la terra esserti leggera.”