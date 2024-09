Nel bagno dell’Esselunga, si agita incontrollabilmente e minaccia i frequentatori brandendo un bastone

Un giovane di 23 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver causato scompiglio nei bagni del supermercato Esselunga in via Monte Rosa, vicino alla stazione della metropolitana Amendola a Milano. L’evento ha avuto luogo nel pomeriggio di sabato 21 settembre. Secondo i riferimenti, il giovane si è ritirato nei bagni con un bastone, creando tensione e disturbo ai clienti che volevano utilizzare le strutture. I poliziotti intervenuti sul luogo hanno agito per fermare l’uomo, originario del Senegal e nato nel 2001, che ha mostrato comportamenti aggressivi anche nei confronti delle forze dell’ordine. La polizia lo ha arrestato e indagato con l’accusa di resistenza, minaccia a un agente pubblico e detenzione di armi o oggetti pericolosi. L’avviso per la polizia di via Fatebenefratelli è stato ricevuto intorno alle 17.30.