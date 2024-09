Milano si prepara per il ritorno di condizioni meteorologiche avverse, con previsioni di piogge e temporali: è stata emessa un’allerta di livello giallo

Il brutto tempo torna a Milano, con piogge e temporali: è stata emessa un’allerta gialla. Sono state dichiarate due separate allerte, una per il pericolo di temporali e l’altra per il pericolo idrogeologico. Milano vede nuovamente condizioni meteorologiche avverse. Le allerte meteo fanno il loro ritorno. Il Centro di monitoraggio dei rischi naturali della Regione Lombardia ha annunciato un’allerta gialla per temporali dalle 12 di lunedì fino a mezzanotte, e per il rischio idrogeologico dalle 14 di domani fino alle 6 del mattino seguente.

“Durante l’allerta meteo si raccomanda ai residenti di evitare le aree a rischio di inondazione dei due fiumi e nelle vicinanze dei sottopassaggi”, si legge nel comunicato. Inoltre, si avverte di evitare zone sotto o vicino agli alberi e nelle vicinanze di impalcature di cantieri, dehors e tende. È fondamentale assicurarsi che oggetti e vasi sui balconi e tutti gli articoli che potrebbero essere spostati dalle intemperie siano al sicuro.”

Previsioni meteo

“Domani a Milano è previsto un incremento di nuvolosità con leggere piogge dal pomeriggio, che intensificheranno verso sera con anche possibili temporali, si prevedono 34mm di pioggia”, informano gli specialisti di 3B Meteo. “La temperatura massima di domani sarà di 20°C, la minima di 16°C, lo zero termico sarà di 3141m. I venti saranno moderati durante la mattina e soffieranno da Est-Sudest, nel pomeriggio saranno moderati e soffieranno da Est-Sudest”.

Tuttavia, non sono previste piogge per martedì e mercoledì, mentre giovedì si prevedono 14mm di pioggia.