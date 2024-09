Milano ricorda la tragica scomparsa dei tre giovani nell’incendio di Via Cantoni

La morte di tre giovani nel disastroso incendio di via Cantoni a Milano è stata commemorata dalla comunità cinese della città. Il tragico evento che si è verificato la notte del 12 settembre ha preso la vita di Pan An, 24 anni, Yinjie Liu, 17 anni, e Yindan Dong, 18 anni, che erano all’interno di uno showroom al momento del rogo. Non sono riusciti a scappare in tempo, ed hanno perso la vita.

Domenica pomeriggio, un’assemblea costituita da membri della comunità, forze dell’ordine e il presidente del Senato, Ignazio La Russa, si è radunata in piazzale Gramsci nel cuore di Chinatown. Un banner mostrato recitava: “Grande dolore per la perdita dei nostri compatrioti. Forte condanna dell’atto criminale premeditato”. Le foto dei tre defunti sono state esposte, con dei nastri neri sui frame. Circa 100 individui hanno assistito alla cerimonia, che ha durato approssimativamente 30 minuti.

Dopo l’evento, La Russa ha avuto un incontro con le madri delle vittime e successivamente ha pubblicato un post su Facebook: “Nel primo pomeriggio, ho partecipato alla cerimonia in memoria delle tre vittime del disastro di via Cantoni a Milano, insieme a Huang Yiran, Presidente dell’Associazione cinese di Milano, e Liu Kan, Console. Uniamoci al lutto della comunità cinese e speriamo che i colpevoli vengano portati davanti alla giustizia”.

Francesco Wu, un affermato imprenditore, ha rivelato che i tre ragazzi “non avrebbero dovuto trovarsi in quel luogo” durante la cerimonia. “Uno era rientrato dalla Cina solo tre giorni prima, mentre gli altri erano tornati da cinque. E’ una calamità, non avrebbero dovuto perdere la vita in questo modo. Non possiamo neanche immaginare il dolore che le loro famiglie stanno attraversando. Si tratta di famiglie che hanno subito una perdita totale”. La Russa ha reso omaggio posando un mazzo di fiori dinnanzi alle immagini delle vittime.