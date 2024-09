Milano onora la memoria dei tre giovani che hanno perso la vita nell’incendio di via Cantoni

La comunità cinese di Milano ha reso omaggio alle tre giovani vite spezzate nell’incendio di via Cantoni. Pan An, 24 anni, Yinjie Liu, 17 anni, e Yindan Dong, 18 anni – i loro nomi restano impressi nella memoria collective, dopo la tragedia del 12 settembre, quando il fuoco ha invaso uno showroom e non hanno potuto salvarsi. Un funesto episodio la cui eco dolorosa ha portato centinaia di persone a radunarsi in piazzale Gramsci, nel cuore di Chinatown, nella giornata di domenica. La cerimonia di commemorazione, condotta con l’appoggio delle forze dell’ordine e del presidente del Senato, Ignazio La Russa, è durata circa trenta minuti.

Un striscione esposto per l’occasione recitava “Profondo cordoglio per i connazionali deceduti. Ferma condanna all’atto criminale doloso”, mentre le fotografie delle vittime, corniciate da fiocchi neri, testimoniavano la sgomento della comunità.

La Russa ha poi condiviso le sue impressioni su Facebook, dicendo: “Questo pomeriggio ho preso parte alla cerimonia in ricordo delle tre vittime del rogo di via Cantoni a Milano con Huang Yiran, Presidente dell’Associazione cinese a Milano e Liu Kan, Console. Condividendo il dolore della comunità cinese, mi auguro che i responsabili vengano individuati.”

Il rinomato uomo d’affari, Francesco Wu, ha dichiarato in una recente cerimonia che i tre ragazzi “non avrebbero dovuto essere lì”. Uno di loro era appena rientrato dalla Cina, tre giorni fa, mentre gli altri erano rientrati da cinque giorni. Ha definito l’incidente una tragedia, sostenendo che non avrebbero dovuto perdere la vita in quel modo. Wu ha espresso inoltre la sua incapacità di comprendere la sofferenza che stanno affrontando le famiglie dei ragazzi, affermando che queste famiglie hanno subito una perdita totale. In omaggio alle vittime, La Russa ha deposto un fascio di fiori davanti alle loro fotografie.