Milano e Lombardia sono in stato di allerta gialla a causa di temporali e pericolo idrogeologico. Scopriamo da quando

Milano, il 22 settembre 2024 – Come predetto dalle condizioni meteorologiche, da domani, cioè lunedì 23 settembre, ci sarà un distacco dall’estate. Un disturbo meteorologico si sta muovendo dai Balcani sulla regione, portando precipitazioni intermittenti e intense, che si attenueranno mercoledì. Quindi, il Centro Funzionale di Monitoraggio dei Rischi Naturali della Regione Lombardia ha rilasciato un avviso di criticità ordinaria (gialla) per i temporali (a partire da mezzogiorno di domani, lunedì 23 settembre, fino a mezzanotte) e per il rischio idrogeologico (dalle 14:00 di domani, lunedì 23 settembre, fino alle 06:00 del martedì successivo, 24 settembre).

Un avviso del Comune di Milano sottolinea: “Durante l’allerta meteorologica, si invita la popolazione a evitare le zone a rischio esondazione dei fiumi e le zone vicine agli sottopassi. Si raccomanda inoltre di non rimanere sotto o nelle immediate vicinanze di alberi, strutture di cantiere, dehors e tende. È essenziale assicurarsi che gli oggetti e i vasi sui balconi e tutti gli oggetti che possono essere spostati a causa del maltempo siano al sicuro. È altresì importante prestare attenzione alle condizioni meteorologiche durante eventi all’aperto per prevenire situazioni di pericolo.” Il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione Civile è in funzione per la sorveglianza e per coordinare eventuali interventi in città.