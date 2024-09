Migliaia di persone a Milano hanno partecipato alla Run for Inclusion 2024, scegliendo di correre o camminare, per promuovere un mondo migliore

La terza edizione della “Run for Inclusion” si è svolta questa mattina a Milano, con l’obiettivo di valorizzare la necessità di un mondo più inclusivo. Partendo all’Arco della Pace, gli individui – sia a piedi, in corsa o in sedia a rotelle – hanno coperto una distanza di 7,24 chilometri secondo il loro ritmo e la loro velocità. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Milano e organizzata dal Gruppo Uniting, ha visto un numero significativo di partecipanti. Il noto personaggio pubblico, Jo Squillo, ha fatto da madrina all’evento. Tuttavia, “Run for Inclusion” non si limita a essere solo una corsa, infatti, in concomitanza con la manifestazione presso l’Arco della Pace, si svolge anche un Village. Qui, fin da ieri e fino a stasera, numerose associazioni partner, ospiti, enti e aziende si sono riunite, sotto l’egida di RDS, partner media ufficiale, per discutere su come migliorare il nostro futuro in modo congiunto.