Le fotografie del coraggioso recupero di un individuo con eccesso di peso da parte dei pompieri sono davvero eccezionali

Una squadra di pompieri ha eseguito un salvataggio eccezionale, soccorrendo un uomo obeso che soffriva di problemi respiratori e non poteva andare in ospedale autonomamente. Il paziente, un uomo di 43 anni che pesava 220 chili, è stato trasportato in tempi rapidi al pronto soccorso grazie all’intervento dei pompieri del distaccamento di Via Sardegna e del nucleo Saf.

L’operazione si è svolta in un condominio in via Pianella, dove l’uomo in questione aveva urgente bisogno di assistenza medica. Utilizzando una barella speciale chiamata ‘titan bariatrica’, i pompieri hanno calato l’uomo, permettendogli di raggiungere l’ambulanza in attesa.

Dopo il salvataggio, l’uomo è stato immediatamente preso in carico dal 118 e trasportato alla Multimedica di Sesto San Giovanni per ricevere le cure necessarie.