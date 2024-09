La commissione deciderà il destino dell’ospedale

Il Partito Democratico (Pd) ha organizzato un banchetto sabato al mercato e prevede di fare una visita all’ospedale domani. Inoltre, giovedì, ci sarà una commissione dedicata alla discussione delle questioni relative all’ospedale Santa Maria delle Stelle. La richiesta di tale commissione è venuta dai Dem e dalle liste civiche e sarà presente la direttrice dell’azienda ospedaliera Melegnano Martesana, Roberta Labanca. Questa settimana sarà cruciale per la discussione sul futuro dell’ospedale melzese, che è stata al centro dell’attenzione per tutta l’estate. Tra le questioni principali ci sono la fusione estiva di alcuni reparti per ospitare i pazienti subacuti dell’ospedale di Vaprio, attualmente in fase di ristrutturazione, i problemi del pronto soccorso e le voci di un possibile depotenziamento o chiusura del famoso reparto di ortopedia. E infine, non possiamo dimenticare la questione della psichiatria, che è chiusa da quattro anni. “La situazione allarmante dell’ospedale – dichiara Tatiana Tritone, segretaria del Pd – non è passata inosservata. Abbiamo già rilasciato alcune dichiarazioni in estate. Ci sono molte preoccupazioni, condivise sia dai sindacati che dal personale dell’ospedale. Abbiamo proposto la commissione e le liste civiche l’hanno sostenuta. I cittadini hanno bisogno di risposte”. L’incontro si svolgerà nella sala del consiglio alle 18:30 ed è aperto al pubblico. Il solo argomento all’ordine del giorno sarà: “Situazione dell’ospedale in relazione all’organizzazione dei vari reparti e del pronto soccorso, e la programmazione relativa alle azioni attuali e future, anche in termini di investimenti”.