In attesa del derby, si rievocano i ricordi dei grandi ex. Altobelli (Inter) afferma: “Queste sono partite in cui devi metterci il massimo, anche oltre le tue capacità”

Rivolgendo la questione alla leggenda dell’Inter, “Spillo” Altobelli, sulla presunta superiorità dell’Inter nel prossimo derby, sostiene che, se analizziamo le partite recenti, l’Inter sembra avere il vantaggio, avendo vinto i sei derby precedenti. Tuttavia, un derby è sempre un incontro imprevedibile, non si può davvero parlare di favoriti. Il Milan, che sembra ancora alla ricerca della strategia perfetta, deve impegnarsi a fondo. Secondo “Spillo”, un derby non dovrebbe essere influenzato dalla stanchezza dell’incontro precedente della Champions League. Le squadre di oggi dispongono di un vasto parco giocatori in grado di gestire tre partite a settimana. Quanto a Lautaro, reduce da un’inattività in Champions, “Spillo” crede che rientrerà nel derby fin dal primo minuto. Pur essendo la Coppa una competizione affascinante, il derby resta l’evento sportivo dell’anno, e Lautaro, anche se non dovesse segnare, è un giocatore che infonde energia positiva in squadra. Parlando dei suoi derby personale, “Spillo” ricorda che l’atmosfera del derby durava una settimana intera, se non addirittura l’intero anno. Non è sicuro se l’importanza di questo evento sia ancora così sentita tra i giocatori attuali, ma per lui e i suoi coetanei, quasi tutti italiani, era un momento significativo.

Nel passato, durante le fasi preliminari di una partita di derby o di un incontro nazionale, c’era una divisione iniziale tra noi e il team opposto, ma poi tutto veniva risolto. La partita di derby richiede un impegno totale, anche oltre le tue reali capacità. Non mi aspettavo che il Milan fosse in queste condizioni di difficoltà. Normalmente competerebbe per le posizioni di vertice, invece sta facendo i conti con il cambio di tecnico e l’influenza di Ibrahimovic, che può essere un po’ incombente nello spogliatoio. D’altro canto, l’Inter ha costruito una squadra solida nel corso degli anni. Ad ogni stagione vengono aggiunti dei giocatori, quindi il team rimane costantemente competitivo e ha il vantaggio di avere una direzione forte.

C’è una possibilità di un successo dell’Inter in Champions League? Il torneo è peculiare, nel senso che un paio di anni fa, l’Inter ha perso una finale perché Lukaku, che è un attaccante, ha dovuto difendere per gli altri. Sarebbe il momento ideale per vincere il torneo e segnare un cambiamento dopo tanti anni di buon gioco. Tuttavia, la competizione in Champions League è molto più feroce che in Serie A. In Europa, si incontrano team molto forti.