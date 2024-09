Il Ponte della Ghisolfa ha aumentato la sicurezza per i ciclisti grazie alla segnaletica e ai cartelli, anche se si attende l’installazione di una pista ciclabile a tutti gli effetti

Il Comune di Milano sta operando per migliorare la sicurezza dei ciclisti che passano quotidianamente sul ponte della Ghisolfa, in vista della costruzione di una pista ciclabile. Le azioni di Palazzo Marino includono la rimodulazione della segnaletica stradale sul ponte, con l’introduzione di una nuova segnaletica orizzontale, rallentatori ottici e un segnale che indica la presenza di ciclisti. Una nota pubblicata recentemente chiarisce che tali modifiche sono state effettuate per rendere più sicuro il cavalcavia della Ghisolfa per i ciclisti, finché non sarà costruita la pista ciclabile protetta. Oltre a ridurre lo spazio di corsia per auto, sono stati introdotti dei marcatori ottici e sonori, che consistono in una serie di righe bianche riflettenti dipinte sull’asfalto. Queste righe si allargano e si addensano ad ogni metro, con una distanza sempre più stretta tra di loro. In aggiunta, sono stati installati dei segnali che avvisano la presenza di ciclisti. Questi segnali non sono previsti dal Codice della strada, motivo per cui la loro messa in atto è avvenuta in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo qualche controversia politica. Riguardo la pista ciclabile, Arianna Censi, assessora comunale alla Mobilità, ha fatto sapere durante una recente seduta di Consiglio Comunale, che Palazzo Marino prevede di iniziare le gare per il progetto nel 2025.

Per realizzare la richiesta aspirata da lungo tempo dai gruppi di ciclisti urbani, compresi i membri del comitato assertivo “Non vediamo l’ora” che ha condotto numerose iniziative recenti, sono necessarie due misure fondamentali. La prima consiste nel rilocare la rete di energia elettrica del filobus 90-91, una misura che spetta alla Atm. La seconda invece, è più semplicemente legata alla manutenzione delle strade, di responsabilità del Comune. Censi ha nuovamente sottolineato l’importanza della pista ciclabile, affermando: “Mentre attendiamo la costruzione della pista ciclabile che, come ben si sa, necessita innanzitutto di un massiccio trasloco di tutti i pali del filobus per fare spazio agli autobus sulla destra – come spiegato nella nota – , abbiamo preso l’iniziativa di implementare alcune misure per migliorare la sicurezza stradale per i ciclisti. La larghezza della carreggiata è ora ridotta e sono stati introdotti elementi che incoraggiano a ridurre la velocità”. Queste misure di controllo della velocità, recentemente implementate dal comune, erano state promesse nel 2023 e rappresentano alcuni degli obiettivi delle associazioni che si stanno impegnando per l’implementazione di una pista ciclabile adeguata.