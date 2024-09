Il Derby tra Inter e Milan ha stabilito un nuovo record di guadagni in Italia, raccogliendo ben 7 milioni e 626mila euro in biglietteria. Questo lo rende l’evento calcistico italiano più redditizio

Milano, 22 settembre 2024 – Il derby italiano più anticipato, affascinante e cruciale per la classificazione, tra Milan e Inter, noto come il confronto tra “casciavid” e “bauscia”, si è concluso con un trionfo per i rossoneri. Questa partita ha battuto il record di incassi, una conferma di ciò si trova nelle cifre odierne. Il match odierno alla “Scala del calcio” ha portato a incassi da record per la Serie A: i 75.366 spettatori che erano presenti stasera al Meazza hanno generato un fatturato di 7.626.430 euro. Questo stabilisce un nuovo record per la lega di calcio italiana, superando il precedente record di 6.620.976 euro stabilito durante la partita Inter-Juventus del 6 ottobre 2019. Al terzo posto dei record c’è un altro derby, quello tra Inter e Milan del 16 settembre 2023 che ha generato 6.274.951 euro.