Due individui sulla quarantina sono stati brutalmente attaccati con un arma da fuoco a Turate, vicino a Como, e ora lottano tra la vita e la morte

Indrit Lleshaj, residente a Paderno Dugnano di 44 anni, ed Artan Lazar, abitante di Cormano di 42 anni, entrambi di origine albanese, disoccupati e conosciuti dalle forze dell’ordine, sono stati vittime di un brutale attacco a Torate, in via Como, nel tardo pomeriggio di venerdì. Erano in viaggio su un’Audi Q5 quando un’altra auto, non ben identificata, ha bloccato il loro percorso, seguita vicino da una moto. Da questi due veicoli sono scesi uomini con il volto mascherato. Hanno prima distrutto il parabrezza della loro auto con una spranga e successivamente hanno sparato ripetutamente all’indirizzo dei due albanesi, colpendoli a petto e collo.

Lleshaj e Lazar sono caduti a terra mentre la moto e l’auto degli aggressori si allontanavano. Le loro condizioni gravi e la vita di uno dei due è considerata in pericolo. Dopo l’assalto sono stati prontamente soccorsi e trasportati all’ospedale di Saronno. Entrambi si trovano ora sotto chirurgia e sono stabili mentre i medici continuano a monitorare attentamente la loro situazione.

L’indagine sul caso è ora nelle mani dei carabinieri di Cantù, guidati dal vice procuratore di Como Giuseppe Rose. L’identità degli aggressori rimane ancora incerta, anche se gli investigatori sono all’opera per scoprire di più.

Stiamo lavorando per capire la situazione delle persone ferite, che al momento sono le sole identificate, oltre a recuperare le telecamere installate sia sul luogo dell’imboscata che nelle aree vicine, allo scopo di ricostruire il contesto in cui si trovavano.