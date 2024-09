“Come invecchiare in salute” è il tema della settimana della prevenzione, durante la quale gli specialisti offriranno consultazioni gratuite

La Programma di Prevenzione dell’Invecchiamento Cerebrale avrà inizio questa settimana. Pieve Emanuele sarà uno dei punti focali di questo evento, che inizia domani e culmina il 28 di questo mese. Quest’anno, l’evento entra nel suo diciassettesimo anno.

Durante il programma, psicologi, neuropsicologi, geriatrici e addetti ai lavori nel campo sanitario offriranno un servizio gratuito di esame delle capacità cognitive a chiunque lo richieda. Per prendere un appuntamento durante la settimana di prevenzione gratuita a Pieve, è necessario prenotare chiamando il numero 3338498817 o inviando un’email a tcavallucci8@gmail.com.

Inoltre, il 5 ottobre ci sarà un evento speciale: una passeggiata integrata con esercizi cognitivi. Questo evento è pensato per promuovere sia la salute fisica sia mentale in un ambiente sociale e positivo.

Tiziana Cavallucci, un educatore professionale nel campo sanitario, è la persona responsabile di coordinare questo evento a Pieve Emanuele. Secondo lei, la prevenzione è vitale per mantenere una lunga salute mentale. Consiglia di iniziare giovani con allenamento sia fisico che mentale, in modo da vivere una vecchiaia sana.

Per prevenire il deterioramento mentale, Cavallucci consiglia un stile di vita salutare. Suggerisce di limitare l’alcool, evitare droghe, rimanere fisicamente attivi e mantenere rapporti sociali. Inoltre, la formazione precoce delle funzioni cognitive aiuta il cervello a mantenere e migliorare le connessioni che altrimenti potrebbero andare perse, portando a un deficit che potrebbe accelerare il declino mentale.

Quando raggiungiamo l’età pensionabile, tendiamo a rompere il nostro salvadanaio per utilizzare i risparmi e goderci l’anzianità. È importante restare mentalmente e fisicamente attivi per mantenere a galla i nostri collegamenti neuronali che diventeranno cruciali durante gli anni avanzati. Un “animo sano” può essere preservato anche attraverso l’engagement in attività sociali e programmi come l’università per senior. Ma quali sono i consigli chiave per una lunga vita? Esistono dieci fondamenta per una prevenzione efficace: Una dieta equilibrata, esercizio fisico, limitare lo stress, avere un buon sonno per permettere al cervello di rimuovere le tossine, un utilizzo razionale delle tecnologie. Lavorare sulle proprie emozioni, stabilire relazioni sociali, training mentale e motivazione, e soprattutto, combattere la pigrizia.