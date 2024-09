Un uomo di 53 anni è stato arrestato a Milano dopo aver attaccato una donna durante la notte e averle rubato il cellulare

Un individuo di 53 anni, originario della Tunisia, è stato arrestato a Milano, dopo aver attaccato e rubato il telefonino a una donna di 46 anni durante la notte. Mentre cercava di fuggire a piedi, l’uomo ha lanciato il telefonino, ma è stato inseguito e catturato da agenti di polizia che stavano di passaggio. Nonostante lo spavento, la vittima non ha avuto bisogno di assistenza medica. L’individuo è stato accusato di tentata rapina impropria. L’incidente si è verificato poco prima delle 2 di notte in via Angelo della Pergola.