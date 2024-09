Un uomo di 49 anni è stato arrestato dopo aver rubato delle bevande super alcoliche all’Esselunga e aver attaccato la guardia di sicurezza

Un individuo di 49 anni, di nazionalità ecuadoriana, è stato arrestato a Milano per aver tentato di rubare superalcolici dall’Esselunga in Via Losanna e per aver aggredito un addetto alla sicurezza. L’incidente si è verificato il 20 settembre, poco dopo le 10:20 del mattino, nel supermercato situato all’incrocio con Via Fauchè. L’uomo ha cercato di sottrarre diverse bottiglie di liquori forti senza pagare, ma è stato immediatamente individuato dall’addetto alla sicurezza che ha cercato di fermarlo, subendo però aggressioni fisiche. In seguito, la polizia è intervenuta e ha arrestato l’individuo. Fortunatamente, non è stato necessario ricorrere all’intervento di soccorso medico per l’addetto alla sicurezza.